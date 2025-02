Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Κίνας συζήτησαν για το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα και ο προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, συναντήθηκαν το Σάββατο (15/2) με τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι και συζήτησαν για με το ειρηνευτικό σχέδιο του Κιέβου.

Ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα μεταξύ διαπραγματευτών από το Κίεβο και τη Μόσχα και αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά χωρίς την εκπροσώπηση της ΕΕ.

Sat down with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the margins of #MSC2025.

In order to face today’s challenges we need international cooperation.

We count on #China’s constructive engagement when it comes to working for a comprehensive, just & lasting peace in #Ukraine. pic.twitter.com/ZAOsi3lSWf

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 15, 2025