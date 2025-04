Οι ΗΠΑ προειδοποιούν όλες τις χώρες να μην ανταποδώσουν τους τελωνειακούς δασμούς – «Θα υπάρξει κλιμάκωση»

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, συμβούλεψε την Τετάρτη (2/4) «όλες» τις κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο να το σκεφτούν προτού «ανταποδώσουν» τους δασμούς που ανήγγειλε πως θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας εναντίον «κλιμάκωσης».

«Συγκρατηθείτε, απορροφήστε το χτύπημα, περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση. Καθώς, αν ανταποδώσετε, θα υπάρξει κλιμάκωση», διεμήνυσε ο κ. Μπέσεντ.

Treasury Secretary Bessent urges countries not to retaliate against U.S. tariffs, advising them to “sit back and take it in” before reacting. pic.twitter.com/XJ455w9FyL

