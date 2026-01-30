Οι ΗΠΑ απειλούν να θέσουν δασμούς και να «αποπιστοποιήσουν» καναδικά αεροσκάφη σε μια τελευταία κίνηση εμπορικού πολέμου

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier και «όλων» των υπόλοιπων αεροπλάνων που «κατασκευάζονται στον Καναδά».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι αρχές του Καναδά αρνούνται, κατά τρόπο «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο» να δώσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ Gulfstream.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ακόμη με επιβολή επιπρόσθετων δασμών «50% σε όλα τα καναδικά αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ», ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υποβάθμισε τις απειλές ως διαπραγματευτική τακτική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

(AP Photo/Michael Woods)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier και «όλων» των υπόλοιπων αεροπλάνων που «κατασκευάζονται στον Καναδά» εν είδει αντιποίνων για την «άρνηση» των καναδικών αρχών να πιστοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας Gulfstream.

Οι ΗΠΑ απειλούν με επιβολή κυμαινόμενων δασμών τις χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε μέσω Truth Social ότι οι αρχές του Καναδά αρνούνται, κατά τρόπο «αδικαιολόγητο, παράνομο και μόνιμο» να δώσουν πιστοποίηση στα αμερικανικά τζετ των τύπων Gulfstream 500, 600, 700 και 800.

«Θα αποσύρουμε διά της παρούσης την πιστοποίηση των δικών τους Bombardier Global Express», τόνισε αναφερόμενος σε business jets της καναδικής βιομηχανίας, καθώς και «όλων των αεροσκαφών που κατασκευάζονται στον Καναδά, ωσότου η Gulfstream, σπουδαία αμερικανική εταιρεία, να λάβει πλήρη πιστοποίηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ακόμη ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών «50% σε όλα τα καναδικά αεροσκάφη που πωλούνται στις ΗΠΑ» αν η κυβέρνηση του Καναδά διατηρήσει σε ισχύ «την απαγόρευση» των πωλήσεων «προϊόντων της Gulfstream».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ φάνηκε να υποβαθμίζει τη Δευτέρα τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τελωνειακών δασμών 100%, εκτιμώντας πως πρόκειται πριν απ’ όλα για διαπραγματευτική τακτική, ώστε να κλειστεί πιο ευνοϊκή για την Ουάσινγκτον εμπορική συμφωνία.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να αναφέρεται συστηματικά στον Καναδό πρώην πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό με τον μειωτικό όρο «κυβερνήτης», τόσο για να τον ταπεινώνει, όσο και για θυμίζει την πρόθεσή του ο Καναδάς να γίνει αμερικανική πολιτεία.

Ο διάδοχός του Κάρνεϊ, που ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε αντεγκλήσεις επί προσωπικού με τον ρεπουμπλικάνο, όμως, έπειτα από αξιοσημείωτη ομιλία του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στη σύνοδο του Νταβός, ο τόνος του Αμερικανού προέδρου δεν σταματά να σκληραίνει.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

05:21 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

04:37 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

02:15 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

01:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

