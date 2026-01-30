Οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Σύνοψη από το

  • Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας.
  • Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες».
  • Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα πετρέλαιο

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Διαψεύδει ότι… πήρε έναν υπνάκο στο υπουργικό συμβούλιο – «Δεν κοιμόμουν απλά βαριόμουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, κλείνει τα μάτια του ...
23:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα αλλά τα αποτελέσματα είναι αβέβαια – Ορατός ο κίνδυνος ευρύτερου περιφερειακού πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το Ισραήλ, μπορεί να δελεαστούν να επιτεθούν τώρα στο ...
21:19 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νικομήδεια της Τουρκίας, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (29/1) σημειώθ...
21:09 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Αλυτρωτικό παραλήρημα Τούρκου ακροδεξιού πολιτικού στην Ξάνθη – Κάλεσε την Αθήνα να αναγνωρίσει ως τουρκική την μειονότητα στην Θράκη

Ακόμα ένα προκλητικό δημοσίευμα μέσου ενημέρωσης στην Τουρκία έρχεται να υπονομεύσει το κλίμα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι