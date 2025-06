Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει στο 50% τους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασιάζουν από σήμερα τους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και το εισαγόμενο αλουμίνιο, σε μια απόφαση που προκαλεί αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αυξάνονται οι δασμοί από το 25% στο 50%, στοχεύοντας στην προστασία στρατηγικών βιομηχανιών που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ σήμερα, στις 00:01 τοπική ώρα (07:01 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Έκρινα ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο προκειμένου να ρυθμιστούν οι εισαγωγές (…) για να εξασφαλιστεί ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εκτελεστικό διάταγμα που φέρει την υπογραφή του προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ακόμη: «Οι αυξημένοι τελωνειακοί δασμοί θα είναι πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση (της πρακτικής) ξένων χωρών να εξάγουν πλεονάζουσα παραγωγή σε χαμηλές τιμές στην αγορά των ΗΠΑ για να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών χάλυβα και αλουμινίου των ΗΠΑ».

Το κείμενο της προεδρικής απόφασης αναφέρει επίσης: «Αν και οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν ως τώρα προσέφεραν απαραίτητη υποστήριξη τιμών στην αμερικανική αγορά, δεν επέτρεψαν στις βιομηχανίες αυτές να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν επαρκείς παραγωγικές δυνατότητες που είναι απαραίτητες για τη διαρκή υγεία τους και τις προβλεπόμενες ανάγκες ως προς την εθνική άμυνα».

Οι πρόσθετοι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο είχαν τεθεί για πρώτη φορά σε ισχύ τον Μάρτιο, ως μέρος των πρώτων αποφάσεων που έλαβε ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Η νέα κίνηση έρχεται μετά από επίσκεψή του σε χαλυβουργία στην Πενσιλβάνια, όπου προανήγγειλε το μέτρο, δηλώνοντας: «Οι βιομηχανίες μας (…) θα γίνουν ισχυρότερες παρά ποτέ».

“With the help of patriots like you, we’re going to produce our own metal, unleash our own energy, secure our own future, build our country, control our destiny & we are once again going to put Pennsylvania steel into the backbone of America like never before.” –President Trump pic.twitter.com/buZDEWxXRu

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2025