Ντόναλντ Τραμπ: «Ξέρω ότι αυτό τον τελείωσε» -Τα “πυρά” εναντίον του Μασκ

Οριστικοί «τίτλοι τέλους» φαίνεται να έχουν πέσει στη σχέση – συνεργασία Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ, έπειτα και από τις δηλώσεις του πρώτου κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (5/6). Συγκεκριμένα, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ανάρτηση του Νοτιαφρικανοού μεγιστάνα, ότι χωρίς την δική του βοήθεια δεν θα είχε κερδίσει την πολιτεία της Πενσιλβάνια, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα είχα κερδίσει την Πενσιλβάνια, θα είχα κερδίσει με μεγάλη διαφορά», αναφερόμενος και στην επιλογή της Κάμαλα Χάρις να μην διαλέξει ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της τον Κυβερνήτη της Πολιτείας, Τζος Σαπίρο.

American President Donald Tump has just been attacked heavily in a barrage of posts by Tesla & X boss Elon Musk, saying he would have lost the 2024 presidential election.

Τα σχόλια του Μασκ έγιναν λίγο αφότου ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η φιλική του σχέση με τον ηγέτη του DOGE πιθανότατα είχε τελειώσει.

«Ο Έλον και εγώ είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε, έμεινα έκπληκτος», είπε ο Τραμπ.

Trump on Elon Musk: “You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. Even with a black eye. I said, do you want a little makeup? He said, ‘No, I don’t think so,’ which is interesting … Elon and I had a great relationship. I don’t know if we will anymore.” pic.twitter.com/I1IEo1ocuS

— Aaron Rupar (@atrupar) June 5, 2025