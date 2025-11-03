Ντόναλντ Τραμπ: Δεν απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη Νιγηρία, προκειμένου – όπως είπε – να σταματήσει «η σφαγή μεγάλου αριθμού χριστιανών» στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε πως «θα μπορούσε να γίνει» αποστολή στρατευμάτων ή αεροπορικών επιδρομών, προσθέτοντας: «Εννοώ, και άλλα πράγματα. Σκέφτομαι πολλά πράγματα». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ακόμη: «Σκοτώνουν τους χριστιανούς, και τους σκοτώνουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, έπειτα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο εξοχικό του στη Φλόριντα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει πως θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εναντίον της Νιγηρίας, αν η κυβέρνηση της χώρας δεν καταφέρει να σταματήσει τις δολοφονίες χριστιανών.

Η προειδοποίησή του ήρθε μετά την απόφαση των ΗΠΑ να προσθέσουν εκ νέου τη Νιγηρία στη λίστα των «Χωρών Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος» για παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται επίσης χώρες όπως η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

Παράλληλα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Όχι, όχι πραγματικά».

Αναφερόμενος στη διαδικασία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών που έχει επιβάλει, ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα παραστεί, εξηγώντας πως δεν «θέλει να κάνει τίποτα που θα αποσπάσει την προσοχή από τη σημασία της απόφασης».

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε και τις εξελίξεις στη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα από τον αδελφό του, Άντριου, λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είναι τρομερό αυτό που συνέβη στην οικογένεια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του AFP, συμπληρώνοντας: «Είναι μια τραγική κατάσταση και είναι πολύ κρίμα. Εννοώ, αισθάνομαι άσχημα για την οικογένεια».

Πηγές: Reuters, AFP