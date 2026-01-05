Νικολάς Μαδούρο: Αυτές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του ίδιου, της γυναίκας και του γιου του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου του Cilia Flores, και του γιού του Nicolás Maduro Guerra.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους όφελος.

Η σύζυγός του Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης διακίνησης κοκαΐνης μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία με σκοπό την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, όπως μεταδίδει το CNN.