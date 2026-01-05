Νικολάς Μαδούρο: Αυτές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του ίδιου, της γυναίκας και του γιου του

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε νέες κατηγορίες εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου του Σίλια Φλόρες  και του γιου του Nicolás Maduro Guerra.
  • Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο και άλλοι ηγέτες της Βενεζουέλας «έχουν διαφθείρει κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες» για πάνω από 25 χρόνια.
  • Ο Μαδούρο και η Φλόρες κατηγορούνται ότι «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά» κατά την περίοδο 2004-2015.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Αυτές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του ίδιου, της γυναίκας και του γιου του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου του Cilia Flores, και του γιού του Nicolás Maduro Guerra.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους όφελος.

Η σύζυγός του Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης διακίνησης κοκαΐνης μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους χρωστούσαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία με σκοπό την κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, όπως μεταδίδει το CNN.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναταράξεις στον ιατρικό κόσμο μετά την ακύρωση των εκλογών του ΠΙΣ από το ΣτΕ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,17% – Στα 217,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο “χάρτης” έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Ποια έχουν την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Θα τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Π...
18:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η αστυνομία διατάχθηκε να συλλάβει «όποιον στήριξε την ένοπλη επίθεση» των ΗΠΑ στη χώρα – Η επόμενη ημέρα στο Καράκας

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση στην Βενεζουέλα, μετά την επ...
17:36 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Δείτε LIVE

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τ...
17:30 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Ποιος είναι ο πολύπειρος δικαστής που θα προεδρεύσει της διαδικασίας – Οι άλλες υποθέσεις που έχει αναλάβει

Σε έναν από τους πολύπειρους Αμερικανούς δικαστές τον Άλβιν Χέλερσταϊν, έχει ανατεθεί η πολύκρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι