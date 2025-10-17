Νιγηρία: Οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους σε ενέδρα ενόπλων

Οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Νιγηρίας, πέντε αστυνομικοί και τρία μέλη παραστρατιωτικής οργάνωσης που υποστηρίζει την τοπική κυβέρνηση, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε ενέδρα ενόπλων στην πολιτεία Ζαμφαρά (βορειοδυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Ζαμφαρά, όπως και άλλες πολιτείες στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης αφρικανικής χώρας, μαστίζεται για χρόνια από τη βία ένοπλων εγκληματικών οργανώσεων, που γενικά αποκαλούνται bandits. Επιδίδονται ιδίως σε ζωοκλοπές κι απαγωγές για λύτρα.

Οι συμμορίες αυτές εξαπολύουν συχνά αιματηρές εφόδους σε χωριά, σκοτώνοντας κατοίκους και πυρπολώντας σπίτια και καταστήματα, αφού τα λεηλατήσουν.

Οι δράστες της επίθεσης άνοιξαν πυρ εναντίον οχηματοπομπής των δυνάμεων ασφαλείας καθώς περιπολούσαν σε οδικό άξονα που συνδέει τη Ζαμφαρά με την γειτονική Κατσίνα χθες μετά το μεσημέρι (περί τις 15:00 ώρα Ελλάδας), εξήγησαν οι αρχές.

«Μόλις έμαθα τη θλιβερή είδηση του θανάτου οκτώ μελών των υπηρεσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών και φρουρών της κοινότητας, που έπεσαν σε ενέδρα κακοποιών στοιχείων και σκοτώθηκαν σε δρόμο που συνδέει (τις πόλεις) Γκουσάου και Φουντούα», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Ντόντα Λαουάλ Ντέαρ μέσω Facebook.

Με ανακοίνωσή της, η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «πέντε γενναίοι» άνδρες της «πλήρωσαν με τη ζωή τους (…) την άσκηση του καθήκοντός τους» κατά τη διάρκεια περιπολίας, χωρίς να αναφερθεί στους πολιτοφύλακες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι άνδρες της ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας κάποιους από τους δράστες και τρέποντας σε φυγή άλλους. Δεν δόθηκαν αριθμοί.

Οι επιθέσεις των bandits είναι συνεχείς στον οδικό άξονα αυτό, όπου συμμορίες ανοίγουν πυρ εναντίον οχημάτων κι απαγάγουν επιβαίνοντες, κάτι που έχει αναγκάσει τις αρχές να αυξήσουν τις περιπολίες.

Στην περιοχή είναι ανεπτυγμένος ο στρατός για να υποτάξει τις συμμορίες, αλλά η βία συνεχίζεται.

Προσπάθειες συμφιλίωσης, μέσω αμνηστιών και οικονομικών κινήτρων, επίσης δεν επέτρεψαν να τερματιστούν οι επιθέσεις.

Κοινότητες στις πολιτείες Καντούνα και Κατσίνα έχουν προσπαθήσει από την περασμένη χρονιά να κλείσουν συμφωνίες ειρήνης με τους bandits, όμως ειδικοί σε ζητήματα ασφαλείας επισημαίνουν πως οι διευθετήσεις του είδους επιτρέπουν στους κακοποιούς να παραμένουν στις βάσεις τους κι απλά να μετατοπίζουν τη δράση τους, επιτιθέμενοι αλλού.

Αν και γενικά θεωρείται πως έχουν αποκλειστικό ελατήριο το χρήμα, κάποιες από τις συμμορίες συνεργάζονται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που συνεχίζουν εξέγερση η οποία άρχισε πριν από δεκαέξι χρόνια στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

