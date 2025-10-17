Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώτος κιθαρίστας των «Kiss», Ace Frehley

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Ace Frehley, ο πρώτος κιθαρίστας και συνιδρυτής του θρυλικού συγκροτήματος Kiss, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα στη glam rock σκηνή. Ο Frehley έγινε γνωστός για το χαρακτηριστικό μακιγιάζ του και την κιθάρα του που, στις συναυλίες, έβγαζε καπνούς, δημιουργώντας εικόνες που έμειναν αξέχαστες στους φίλους του ροκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, στο Μόρρισταουν, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Ο θάνατός του ήρθε λίγες ημέρες μετά από πτώση που είχε υποστεί πρόσφατα.

Η οικογένειά του, με δήλωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, σημειώνοντας πως είναι «απόλυτα συντετριμμένοι και με ραγισμένες καρδιές». Όπως πρόσθεσαν, θα κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις από το γέλιο του και θα τιμήσουν τη γενναιοδωρία που έδειχνε σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Οι Kiss γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο χάρη στις εντυπωσιακές σκηνικές τους παραγωγές, που συνδύαζαν πυροτεχνήματα, καπνούς και εκρήξεις ψεύτικου αίματος, με τη χαρακτηριστική εμφάνισή τους σε μαύρο-άσπρο μακιγιάζ, πλατφόρμες και περούκες. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους είναι τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City», κομμάτια που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Ο Ace Frehley και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος εντάχθηκαν το 2014 στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας τη θέση τους στην ιστορία της ροκ μουσικής.