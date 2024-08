New York Times: Η Ρωσία φέρεται να προμηθεύει το Ιράν με προηγμένο εξοπλισμό – «Έχει σταθεί στο πλευρό μας σε δύσκολες στιγμές»

Αξιωματούχοι του Ιράν δηλώνουν ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παραδίδει προηγμένο εξοπλισμό αεράμυνας και ραντάρ στο Ιράν, αφού οι αξιωματούχοι της Τεχεράνης ζήτησαν όπλα από το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τους New York Times, η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται καθώς τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο νέος Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε έναν ανώτερο αξιωματούχου του Κρεμλίνου, ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τις σχέσεις της με τον «στρατηγικό εταίρο» της, Ρωσία.

«Η Ρωσία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν σταθεί στο πλευρό του Ιρανικού έθνους σε δύσκολες στιγμές», είπε ο Πεζεσκιάν στον Σερκέι Σοϊγκού, τον γραμματέα του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Σοϊγκού, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι «εγκληματικές ενέργειες» του Ισραήλ στη Γάζα και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα «είναι σαφή παραδείγματα παραβίασης όλων των διεθνών νόμων και κανονισμών».

Η Ρωσία, η οποία έχει υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τη Χαμάς και τις συμμαχικές ομάδες της, έχει καταδικάσει τη δολοφονία του Χανίγια και έχει καλέσει όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Οι κοινές θέσεις Ιράν και Ρωσίας στην προώθηση «ενός πολυπολικού κόσμου θα οδηγήσει σίγουρα σε μεγαλύτερη παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

