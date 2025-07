Νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-ΕΕ: Ανακοίνωσε δασμούς 30% από 1η Αυγούστου – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νέους δασμούς 30% για τις εισαγωγές αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, με ισχύ από την 1η Αυγούστου, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Όλα τα αγαθά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκεινται σε δασμό 30% από την 1η Αυγούστου 2025», ανέφερε ο Πρόεδρος ων ΗΠΑ σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Το ίδιο ισχύει και για όλα τα αγαθά που εισάγονται από το Μεξικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες ετησίως λόγω των απάτριδων πολιτικών που εφαρμόστηκαν εις βάρος μας από τις δύο αυτές περιοχές του κόσμου», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιδιώξει μια συνολική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Το Axios σημειώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ, το τελευταίο διάστημα, έχει επανέλθει σε μια πλήρως επιθετική εμπορική στρατηγική, παρόμοια με εκείνη που είχε υιοθετήσει στις αρχές Απριλίου, με «όπλο» του τη σταθερή πορεία της αμερικανικής οικονομίας και την ευνοϊκή στάση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να αντιδρούν αρνητικά στον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

Όπως και τον Απρίλιο, οι δασμοί που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα είναι πολύ υψηλότεροι από τις προσδοκίες των αγορών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τότε, οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά και οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σταθερές.

Στην περίπτωση της Ευρώπης, η επιστολή Τραμπ έρχεται να διαταράξει τις εν εξελίξει συνομιλίες ΗΠΑ–ΕΕ για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας εντός του μήνα.

«Είχαμε χρόνια για να συζητήσουμε τη μεταξύ μας εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα μακροχρόνια, μεγάλα και επίμονα εμπορικά ελλείμματα, που προκαλούνται από τους δασμούς σας, τις μη δασμολογικές πολιτικές και τα εμπόδια στο εμπόριο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην επιστολή προς την Ε.Ε.

«Η σχέση μας, δυστυχώς, δεν υπήρξε αμοιβαία».

Στην ίδια επιστολή διατυπώνεται και μία ξεκάθαρη απαίτηση προς τις Βρυξέλλες για κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών, η οποία παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει πλήρη, ανοιχτή πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς την επιβολή δασμών σε εμάς, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 1/3 των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών.

Μόνο το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν αγαθά αξίας 605 δισ. δολαρίων από τα 27 κράτη‑μέλη της ΕΕ -με σημαντικό μερίδιο να προέρχεται από οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία- και άλλα 505 δισ. δολάρια από το Μεξικό, το οποίο συμμετέχει στη συμφωνία USMCA (ΗΠΑ‑Μεξικό‑Καναδάς) που διαδέχθηκε τη NAFTA.

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ όλων των εμπορικών εταίρων τους το 2024, πίσω μόνο από την Κίνα, ενώ το έλλειμμα με το Μεξικό κατέλαβε την τρίτη θέση.

Με τις επιστολές του Σαββάτου, ο Τραμπ έχει πλέον επιβάλει δασμούς σε 24 χώρες, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει το Associated Press.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νέους δασμούς και για άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Βραζιλία, καθώς και δασμό 50% στο χαλκό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή δασμού 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου.

Σε δήλωσή της, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ε.Ε. παραμένει έτοιμη «να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου».

Προσέθεσε ότι «λίγες οικονομίες στον κόσμο πλησιάζουν το επίπεδο ανοικτότητας και δίκαιων εμπορικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι «θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων αναλογικών αντιμέτρων, εάν απαιτηθεί».

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025