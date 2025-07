Βόρεια Κορέα: Ο Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Κιμ – Ο Ρώσος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο κρατών ως μια «ανίκητη αγωνιστική αδελφοσύνη»

Ο υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης του στη Βόρεια Κορέα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών. Επρόκειτο για μία συνάντηση υψηλού επιπέδου, καθώς οι δύο χώρες αναβαθμίζουν τη στρατηγική συνεργασία τους, περιλαμβάνοντας και μία αμοιβαία αμυντική συμφωνία.

Το ίδιο υπουργείο ανάρτησε στο Telegram μία φωτογραφία των δύο αντρών, στη διάρκεια της συνάντησης τους που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή πόλη Ουονσάν της Βόρειας Κορέας.

Chairman of State Affairs of the Democratic People’s Republic of Korea Kim Jong-un receives Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov



Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους εξαιτίας της πολεμικής διαμάχης στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Λαβρόφ χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο κρατών ως «μια ανίκητη αγωνιστική αδελφοσύνη».

Kim welcomes Lavrov to Wonsan as city’s 1ST foreign guest

Russia’s FM points to Moscow’s DPRK envoy — says HE was the 1st

And spoke so highly of it that Lavrov ‘couldn’t resist the offer’ pic.twitter.com/UtFdsmImvn

