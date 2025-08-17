Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο

Μια 77χρονη Βρετανίδα πέθανε κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης, όταν το νοσοκομείο έμεινε χωρίς ρεύμα για 10 λεπτά — και ακόμη και η εφεδρική γεννήτρια έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η Jean Dye υποβαλλόταν σε επέμβαση για καρδιακή νόσο στο Γενικό Νοσοκομείο Scunthorpe στο Scunthorpe της Αγγλίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος στη μέση της επέμβασης, ανέφερε αυτή την εβδομάδα το BBC, επικαλούμενο τα αποτελέσματα μιας πρόσφατα δημοσιευμένης ιατροδικαστικής έκθεσης.

Οι γιατροί επρόκειτο να τοποθετήσουν καρδιακά στεντ στις αρτηρίες της Dye όταν η διακοπή ρεύματος άφησε τους χειρουργούς με «περιορισμένη δυνατότητα να παράσχουν την απαραίτητη επανορθωτική θεραπεία», ανέφερε η ιατροδικαστική έκθεση.

Το κύκλωμα έκτακτης διακοπής ρεύματος ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του black out, γεγονός που υπερίσχυσε της εφεδρικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την έκθεση. Οι χειρουργοί έμειναν στο σκοτάδι και αναγκάστηκαν να περιμένουν έναν μηχανικό να επαναφέρει το κύκλωμα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης φάσης της επέμβασης, σύμφωνα με την έκθεση.

Ύστερα από 10 ολόκληρα λεπτά στο σκοτεινό χειρουργείο, η 77χρονη πέθανε ως αποτέλεσμα «ιατρογενούς ανατομής», δηλαδή ρήξης που αφορά μια αρτηρία και συμβαίνει κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, κατέληξε η έκθεση του ιατροδικαστή.

«Η καθυστέρηση κατά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας σε αυτόν τον θάνατο», δήλωσε ο ιατροδικαστής σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν έχει εντοπιστεί καμία αιτία της διακοπής ρεύματος.