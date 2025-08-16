Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» το απόγευμα της Κυριακής

Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με χρήση βίντεο αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» στο Κίεβο: Ο Μακρόν ζητεί «άμεσες συνομιλίες» Ουκρανίας- Ρωσίας, ο Μερτς απειλεί την Μόσχα με «σκληρές κυρώσεις» – Τι απαντά το Κρεμλίνο

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την πρώτη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν σε διάστημα άνω των έξι ετών, η οποία έλαβε χώρα χθες και αφορούσε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος.

Μετά τις συνομιλίες, και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν τη σύνοδο κορυφής παραγωγική, αλλά δήλωσαν ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, ενώ κανένας από τους δύο δεν ανέφερε τη λέξη «εκεχειρία».

