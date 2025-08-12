Νέα Ζηλανδία: Βουλευτής αποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο έπειτα από «πύρινη» ομιλία υπέρ της Παλαιστίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Βουλευτής στην Νέα Ζηλανδία αποβλήθηκε από την αίθουσα της Βουλής, επειδή υποστήριξε ότι η χώρα της καθυστερεί να υποστηρίξει την παλαιστινιακή υπόθεση. Η ίδια τάχθηκε υπέρ ενός νομοσχέδιο για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και κάλεσε την κυβέρνηση να τιμωρήσει το Ισραήλ για τα «εγκλήματα πολέμου» του.

Η ηγέτιδα του Πράσινου Κόμματος, Κλόε Σάρμπρικ, δήλωσε ότι η χώρα της βρισκόταν «στο παρασκήνιο» και αποτελούσε «εξαίρεση» στην μη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με το Al Jazeera. Κάλεσε επίσης τα μέλη της κυβέρνησης να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για την «τιμωρία του Ισραήλ για τα εγκλήματά του πολέμου».

WATCH: Chloe Swarbrick gets evicted from Parliament’s debating chamber for a week after a fiery speech criticising the government for failing to recognise Palestinian Statehood. pic.twitter.com/j1WiPR6anZ — William McGimpsey🇳🇿 (@TheZeitgeistNZ) August 12, 2025

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το κόμμα της τον Μάρτιο και υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Αν μπορέσουμε να βρούμε έξι από τους 68 βουλευτές της κυβέρνησης με σθένος, μπορούμε να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», δήλωσε η Σάρμπρικ.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέρι Μπράουνλι, δήλωσε ότι η δήλωση ήταν «εντελώς απαράδεκτη» και ότι η πολιτικός πρέπει να την ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Η Σάρμπρικ αρνήθηκε και τότε ο πρόεδρος της είπε να εγκαταλείψει την αίθουσα, πράγμα που έγινε.

Ο Μπράουνλι δήλωσε αργότερα ότι η Σάρμπρικ μπορεί να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη, αλλά αν συνεχίσει να αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, τότε θα αποβληθεί ξανά.