Νέα Ζηλανδία: Βουλευτής αποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο έπειτα από «πύρινη» ομιλία υπέρ της Παλαιστίνης – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Βουλευτής στην Νέα Ζηλανδία αποβλήθηκε από την αίθουσα της Βουλής, επειδή υποστήριξε ότι η χώρα της καθυστερεί να υποστηρίξει την παλαιστινιακή υπόθεση. Η ίδια τάχθηκε υπέρ ενός νομοσχέδιο για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και κάλεσε την κυβέρνηση να τιμωρήσει το Ισραήλ για τα «εγκλήματα πολέμου» του.

Η ηγέτιδα του Πράσινου Κόμματος, Κλόε Σάρμπρικ, δήλωσε ότι η χώρα της βρισκόταν «στο παρασκήνιο» και αποτελούσε «εξαίρεση» στην μη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με το Al Jazeera. Κάλεσε επίσης τα μέλη της κυβέρνησης να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για την «τιμωρία του Ισραήλ για τα εγκλήματά του πολέμου».

 

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέρι Μπράουνλι, δήλωσε ότι η δήλωση ήταν «εντελώς απαράδεκτη» και ότι η πολιτικός πρέπει να την ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Η Σάρμπρικ αρνήθηκε και τότε ο πρόεδρος της είπε να εγκαταλείψει την αίθουσα, πράγμα που έγινε.

Ο Μπράουνλι δήλωσε αργότερα ότι η Σάρμπρικ μπορεί να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη, αλλά αν συνεχίσει να αρνείται να ζητήσει συγγνώμη, τότε θα αποβληθεί ξανά.

