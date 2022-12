Νέα Υόρκη: Ο Δήμαρχος βραβεύει δύο αστυνομικούς – Έσωσαν άνθρωπο που λιποθύμησε κι έπεσε στις ράγες του μετρό

Δύο αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη πήδηξαν στις ράγες του μετρό για να σώσουν έναν άνδρα που λιποθύμησε κι έπεσε από την αποβάθρα. Ο Δήμαρχος της πόλης τους βράβευσε.

Το περιστατικό κατέγραψε η κάμερα που ήταν ενσωματωμένη στη στολή του ενός αστυνομικού.

Η τηλεειδοποίηση έδειχνε ότι είχαν μόνο δύο λεπτά για να τον βγάλουν ζωντανό, πριν φτάσει το επόμενο τραίνο. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 το απόγευμα, την Πέμπτη στον σταθμό 116th Street στο East Harlem. Ο άνδρας, για τον οποίο η αστυνομία είπε ότι έπεσε κατά λάθος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι και την πλάτη. Οι αστυνομικοί Brunel Victor και Taufique Bokth περιπολούσαν στο σταθμό όταν είδαν μια ταραχή και άκουσαν μια κραυγή από την απέναντι πλευρά του σταθμού, είπε η αστυνομία.

Officers Victor and Bokth represent what it means to be NY’s Finest. Working on Thanksgiving, these hero cops put the safety of a fellow New Yorker ahead of their own as they saved a man’s life who accidentally fell on the subway tracks. Today’s honors are a well-earned! pic.twitter.com/S2vtDxTvVw

— Commissioner Sewell (@NYPDPC) November 28, 2022