Το έριξε «έξω» παρέα με φίλους ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πήγε στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούν Ρουβάς – Αργυρός

Ξεφάντωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος επέλεξε να πάει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδούν ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο ο Έλληνας τενίστας άφησε για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις και τους αγώνες και είπε να το… ρίξει έξω με φίλους του.

About last night, Stef with friends!🤎 pic.twitter.com/58Odngwb6a

— Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) December 3, 2022