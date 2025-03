Νέα σφαγή στην Γάζα: Τουλάχιστον 71 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Αντιπροσωπεία της Χαμάς πηγαίνει στο Κάιρο για επίτευξη νέας συμφωνίας

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν να προκαλούν ανείπωτες τραγωδίες, καθώς τουλάχιστον 71 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους νεογέννητα μωρά, παιδιά και γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την επανέναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Γάζας, ενώ για δεύτερη ημέρα οι αεροπορικές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 48 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με αξιωματούχο στον τομέα της υγείας, αναφέρει το Reuters.



Οι χερσαίες επιχειρήσεις ήρθαν μια ημέρα έπειτα από μία από τις φονικότερες επιθέσεις από την αρχή της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023, η οποία κόστισε τη ζωή σε πάνω από 400 Παλαιστίνιους και έφερε το τέλος σε μια εύθραυστη εκεχειρία που διαρκούσε από τον Ιανουάριο.

Το Quds News, που πρόσκειται στην Χαμάς, ανέφερε πως 71 άτομα σκοτώθηκαν από τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ξεπερνά τους 540 από την ημέρα που το Ισραήλ επανέναρξε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Γάζα την Τρίτη το πρωί.

🚨 IDF strikes in the center of the Gaza Strip, near the square where hostages were released.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν γύρω από τη Χαν Γιουνίς, τη Ράφα και άλλα μέρη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Grieving #Palestinians mourn the tragic loss of their loved ones, killed while sleeping during a zionist airstrike on their homes in Khan Younis, in the southern #Gaza Strip.



Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών δεν μπορεί να επαληθευτεί και τα στοιχεία από τις υγειονομικές Αρχές έχουν αμφισβητηθεί στο παρελθόν.

Ο Khalil al-Daqran, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο Al Jazeera Arabic ότι 900 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από την Τρίτη, ενώ 710 έχουν χάσει τη ζωή τους.

Περίπου το 70% των τραυματιών είναι παιδιά και γυναίκες και τα περισσότερα από τα τραύματά τους είναι σοβαρά, δήλωσε ο al-Daqran.

“Children and women, all from the Al-Sakani family. All of them are children and women.”

Mourners called on journalist Anas Al-Sharif to document the more than 20 dead bodies belonging to a single family in Gaza after they were killed by Israeli air strikes overnight.

