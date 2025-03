ΗΠΑ: Ο Τραμπ απελαύνει ακόμη έναν φοιτητή με νόμιμη βίζα – Η κυβέρνηση τον κατηγορεί για σχέσεις με τη Χαμάς

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Badar Khan Suri, φοιτητή-ερευνητή του Πανεπιστημίου Georgetown, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Suri, ο οποίος βρίσκεται νόμιμα στη χώρα με φοιτητική βίζα, κρατείται από τις υπηρεσίες μετανάστευσης εν μέσω της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ κατά φοιτητών που κατηγορούνται ότι αντιτίθενται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, αναφέρει το NBC News.

Ο Suri συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας έξω από το σπίτι του στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια από πράκτορες με καλυμμένα πρόσωπα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Hassan Ahmad. «Του δήλωσαν ότι ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και τον ενημέρωσαν ότι η κυβέρνηση έχει ανακαλέσει τη βίζα του», ανέφερε ο Ahmad.

Την είδηση έκανε γνωστή το Politico.

Exclusive: Trump is trying to deport a Georgetown academic in the country legally who says he’s being targeted for the pro-Palestine views of his U.S. citizen wife. https://t.co/Ddgslpf4IN

— POLITICO (@politico) March 20, 2025