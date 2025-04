Νέα αιματοχυσία στη Γάζα – Τουλάχιστον 25 νεκροί και 100 τραυματίες σε βομβαρδισμό σχολείου

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό σε ένα σχολείο που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, στην Πόλη της Γάζας.

«Είκοσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση στο σχολείο Νταρ αλ Άρκαμ, στη συνοικία Αλ Τούφα, στη βορειοανατολική Γάζα», είπε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Νωρίτερα, ο Μπασάλ είχε κάνει λόγο για 19 νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε ότι εξαπέλυσε ένα αεροπορικό πλήγμα σε «ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς» στην Πόλη της Γάζας. Αυτό το «κέντρο διοίκησης» το χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

⚡️BREAKING: The Government Media Office in Gaza:

➤ 29 martyrs and over 100 injured in a new massacre targeting displaced people at Dar Al-Arqam School in Gaza City.

➤ Among the victims are 18 children, a woman, and an elderly person.

➤ The occupation has targeted 229… pic.twitter.com/qzudVb021g

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 3, 2025