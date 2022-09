NASA: Τα τηλεσκόπια Webb και Hubble φωτογράφισαν ταυτόχρονα την εντυπωσιακή πρόσκρουση στον αστεροειδή

Τα δύο μεγάλα διαστημικά τηλεσκόπια, το νεότερο James Webb και το παλαιότερο Hubble, για πρώτη φορά έστρεψαν τις κάμερες τους ταυτόχρονα και φωτογράφισαν τον ίδιο ουράνιο στόχο: την επιτυχή αυτοκαταστροφική πρόσκρουση της αμερικανικής διαστημοσυσκευής DART πάνω στον μικρό αστεροειδή Δίμορφο, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Κάτι που αποτέλεσε το πρώτο τεστ πλανητικής άμυνας για την μελλοντική περίπτωση που ένας μεγαλύτερος διαστημικός βράχος θα απειλήσει τη Γη και θα πρέπει να εκτραπεί της πορείας του.

Οι συνδυασμένες παρατηρήσεις των δύο διαστημικών τηλεσκοπίων, τα οποία αποτελούν μια συνεργασία της αμερικανικής (NASA) και της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας (ESA), θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για τη φύση της επιφάνειας του Δίμορφου (διαμέτρου 160 μέτρων), ο οποίος αποτελεί δορυφόρο του μεγαλύτερου αστεροειδούς Δίδυμου (780 μέτρων), πόσος όγκος υλικού εκτοξεύτηκε στο διάστημα κατά την πρόσκρουση και πόσο γρήγορα.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

— NASA (@NASA) September 26, 2022