NASA: Πρώτες ΦΩΤΟ από την στιγμή της πρόσκρουσης του διαστημόπλοιου στον αστεροειδή

Μοναδικές φωτογραφίες από την στιγμή της πρόσκρουσης του διαστημόπλοιου της NASA στον αστεροειδή «Δίμορφο» δόθηκαν στην δημοσιότητα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η NASA έγραψε ιστορία, στέλνοντας ένα διαστημικό σκάφος να συγκρουστεί σκόπιμα σε έναν αστεροειδή, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να αποτρέψει μια πρόσκρουση τύπου «Αρμαγεδδών» στη Γη.

Το ακρωνύμιο Dart σημαίνει «Double Asteroid Redirection Test». Πρόκειται για το πρώτο πείραμα «πλανητικής άμυνας» που διεξήχθη από την NASA, σε συνεργασία με επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, προκειμένου να παρατηρήσουν εάν μπορούν να αλλάξουν την τροχιά ενός αστεροειδούς στο βαθύ διάστημα, σε περίπτωση που ένας αστεροειδής έρθει ποτέ αρκετά κοντά για να απειλήσει τη Γη.

Η NASA έβαλε στο στόχαστρο τον αστεροειδή Δίδυμο που βρίσκεται κοντά στην Γη και πιο συγκεκριμένα το φεγγάρι του, με διάμετρο 525 πόδια (160 μέτρα) τον «Δίμορφο». Το σκάφος-«καμικάζι», λίγο μικρότερο από αυτοκίνητο, έπεσε με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα πάνω στον αστεροειδή, στις 02:14 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ομάδες της NASA, που βρίσκονταν στο κέντρο ελέγχου αποστολής στο Μέριλαντ, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022