«Μυρίζει» Χριστούγεννα αφού η Mariah Carey επιστρέφει στην κορυφή του βρετανικών charts

Αρχίζει να «μυρίζει» Χριστούγεννα στο βρετανικό singles chart, αφού η Mariah Carey εκθρόνισε την Taylor Swift από την πρώτη θέση.

Το «All I Want For Christmas Is You» βρίσκεται στην κορυφή του chart, αφού μεταδόθηκε 10,8 εκατομμύρια φορές την περασμένη εβδομάδα.

Άλλα 23 αγαπημένα εορταστικά τραγούδια μπήκαν επίσης στο Top 40.

Το τραγούδι της Κάρεϊ, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και έφτασε στο νούμερο ένα για πρώτη φορά το 2020.

Σε άλλα σημεία του εβδομαδιαίου chart, το «Last Christmas» των Wham βρίσκεται στην τρίτη θέση, με το «Μerry Christmas» του Ed Sheeran και τον Elton John να βρίσκεται μία θέση πιο πίσω.

Το «Rockin’ Around The Christmas Tree» της Brenda Lee βρίσκεται στο νούμερο έξι, ενώ πιο κάτω εμφανίζονται αιώνια αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Merry Christmas Everyone», «Fairytale Of New York» και «It’s The Most Wonderful Time Of The Year»