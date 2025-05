Μόσχα: Ουκρανική επίθεση έκλεισε 4 αεροδρόμια – Αναχαιτίστηκαν 19 drones

Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη εκτενείς επιδρομές με drones στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τη Μόσχα και προκαλώντας την αναστολή λειτουργίας κάπου δέκα αεροδρομίων, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, τρεις ημέρες πριν από τις τελετές μνήμης για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Την ώρα που στην ρωσική πρωτεύουσα θα οργανωθούν την Παρασκευή τελετές και μεγάλη στρατιωτική παρέλαση υπό το βλέμμα του του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου είκοσι ξένων ηγετών, ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 19 drones, που κατευθύνονταν στην πόλη από διάφορες κατευθύνσεις, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Διευκρίνισε πως συντρίμμια κατέπεσαν ιδίως σε λεωφόρο νότια της Μόσχας, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα ως αυτό το στάδιο.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό που δείχνει πολυκατοικία μαυρισμένη από τους καπνούς πυρκαγιάς και ραγισμένη βιτρίνα καταστήματος.

🇺🇦🇷🇺 The Sky in Moscow Turns Blue After the Presence of Ukrainian UAVs in the Region

A local in Moscow filmed how the sky turned blue after UAVs were reported in Russia’s capital.

It is unclear if the drones impacted in the area or what was potentially hit. https://t.co/5WMVbjoiZo pic.twitter.com/5V3sQLL4TW

— Conflict Dispatch (@ConflictDISP) May 6, 2025