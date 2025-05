Μόσχα: Η ρωσική πρωτεύουσα στο στόχαστρο drones της Ουκρανίας για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα

Η Ουκρανία έστειλε drones να πλήξουν τη Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία τεσσάρων από τα κυριότερα αεροδρόμιά της, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – Ukrainian drones attacked Moscow and 13 other Russian regions on May 5, 2025, disrupting three major Moscow airports—Domodedovo, Vnukovo, and Zhukovsky—and targeting military and energy sites up to 700 miles from Ukraine’s front lines.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ενημέρωσε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν καθώς κατευθύνονταν στην πόλη.

Κατά προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπήρξαν «σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί» στις τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια, σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην πρωτεύουσα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, πως ανέστειλε τις πτήσεις σε τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

🇺🇦🇷🇺 The Sky in Moscow Turns Blue After the Presence of Ukrainian UAVs in the Region

A local in Moscow filmed how the sky turned blue after UAVs were reported in Russia’s capital.

It is unclear if the drones impacted in the area or what was potentially hit. https://t.co/5WMVbjoiZo pic.twitter.com/5V3sQLL4TW

