Μινεσότα : Γενική απεργία και διαδήλωση σήμερα με κεντρικό σύνθημα «Έξω η ICE»

  • «Γενική απεργία» και διαδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στη Μινεσότα, με δεκάδες επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά και κεντρικό σύνθημα «Έξω η ICE», σε διαμαρτυρία για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης στους δρόμους της Μινεάπολης.
  • Ο θάνατος της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία, με διαδηλωτές και πολιτικούς να αμφισβητούν την επίσημη θέση για «νόμιμη άμυνα».
  • Στα πρωτοσέλιδα βρίσκεται και η σύλληψη του 5χρονου Λίαμ Ράμος, με την οικογένειά του να διαβεβαιώνει ότι «τηρεί τους αμερικανικούς νόμους και το αίτημα ασύλου της είναι σε διαδικασία εξέτασης», ενώ πατέρας και γιος κρατούνται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.
Μινεσότα : Γενική απεργία και διαδήλωση σήμερα με κεντρικό σύνθημα «Έξω η ICE»

Δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη τη Μινεσότα αναμένεται ότι θα κατεβάσουν ρολά , στο πλαίσιο μιας «γενικής απεργίας», όπως την περιγράφουν θρησκευτικοί ηγέτες και συνδικάτα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης στους δρόμους της Μινεάπολης.

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

«Έξω η ICE» ήταν το μήνυμα που έγραφαν τα φυλλάδια στις πόρτες των επιχειρήσεων την Παρασκευή (23/1), μια κρύα ημέρα στη χιονισμένη Μινεάπολη. «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια».

Περισσότερα από 300 μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις θα κλείσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune. Τα σχολεία δεν κλείνουν, όμως ορισμένα, στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την ημέρα.

ΗΠΑ: Σε ετοιμότητα 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα – Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington ‍Post για τα σχέδια του Πενταγώνου

Μια πορεία στο κέντρο της Μινεάπολης είναι προγραμματισμένη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη των πρακτόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί πολιτικοί αποκαλούν «εισβολή».

Ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, η οποία πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου, κορύφωσε την ένταση στην Πολιτεία. Διαδηλωτές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

ΗΠΑ: Ερευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος δημοκρατικών στη Μινεσότα περί «συνωμοσίας» για την παρακώλυση της ICE

Από την Πέμπτη, στα πρωτοσέλιδα βρίσκεται η σύλληψη του 5χρονου Λίαμ Ράμος, ο οποίος εμφανίζεται σε μια φωτογραφία φοβισμένος, με ένα σκουφάκι και ένα σακίδιο, δίπλα σε μια μαυροντυμένη φιγούρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε ότι η ICE ανέλαβε το παιδί επειδή ο πατέρας του, ένας «παράτυπος μετανάστης», όπως λένε οι αρχές, έφυγε για να μην συλληφθεί. Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια του παιδιού, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μπροστά στο σπίτι της οικογένειας. «Ένας άλλος ενήλικος που ζει στο σπίτι (…) παρακάλεσε τους πράκτορες να τον αφήσουν να φροντίσει το παιδί, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε» αναφέρει η σχολική περιφέρεια. Η οικογένεια «τηρεί τους αμερικανικούς νόμους και το αίτημα ασύλου της είναι σε διαδικασία εξέτασης. Δεν υπάρχει καμία εντολή απέλασης», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας συνελήφθη και κρατείται μαζί με τον γιο του σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

