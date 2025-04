Μετωπική Καναδά – ΗΠΑ με φόντο τους δασμούς: Ο πρωθυπουργός Κάρνι υπόσχεται ανταπόδοση στα μέτρα του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, υποσχέθηκε την Τετάρτη (2/4) πως η κυβέρνησή του θα ανταποδώσει τους τελωνειακούς δασμούς που αναγγέλθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως τα μέτρα αυτά θα «αλλάξουν θεμελιωδώς» το διεθνές εμπόριο.

«Θα καταπολεμήσουμε αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς με αντίμετρα», είπε ο κ. Κάρνι, νέος πρωθυπουργός και ηγέτης των Φιλελευθέρων, μιλώντας στον Τύπο στην Οτάβα, τονίζοντας πως οι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί, ειδικά στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα οχήματα, θα «πλήξουν άμεσα εκατομμύρια Καναδούς».

PM Mark Carney says Trump’s tariffs have “fundamentally changed the international trading system” but that he has preserved “key elements” of the Canada-US relationship by not placing reciprocal tariffs on Canada. #cdnpoli pic.twitter.com/mJZfXDRxKa

— Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) April 2, 2025