Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ προειδοποιεί την Χεζμπολάχ – «Θα σας πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, προειδοποίησε χθες Πέμπτη πως το Ισραήλ θα πολεμήσει τη Χεζμπολάχ «με όλη του τη δύναμη» αν συνεχίσει τις επιθέσεις της, αναφερόμενος στις καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα που συνεχίζονται, από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στην παραστρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ να αποσταθεροποιήσει τα σύνορα και την περιοχή. Αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την επιθετικότητά της, το Ισραήλ θα την πολεμήσει με όλες της τις δυνάμεις», ανέφερε ο κ. Γκάλαντ σε μήνυμα μεταφρασμένο στα αραβικά, απευθυνόμενο στον λιβανικό πληθυσμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του.

«Θυμηθείτε πόσο μετάνιωσε ο (ηγέτης της Χεζμπολάχ) Χασάν Νασράλα την επικίνδυνη και απερίσκεπτη περιπέτεια του Αυγούστου του 2006, αντλήστε διδάγματα από το παρελθόν για να μην επαναληφθεί επικίνδυνο σενάριο τον Αύγουστο του 2024», συνέχισε ο κ. Γκάλαντ, αναφερόμενος στον πόλεμο 34 ημερών του 2006.

Ο πόλεμος του καλοκαιριού του 2006, με έναυσμα την αιχμαλώτιση από μαχητές της Χεζμπολάχ δυο ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα, είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους άμαχους, και σε άλλους στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους στρατιωτικούς.

Η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που άνοιξε τον Οκτώβριο μέτωπο για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της, κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονά της, του Φουάντ Σουκρ, την 30ή Ιουλίου σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και, την επομένη, τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στη Βηρυτό.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν τη Χεζμπολάχ για τον θάνατο την 27η Ιουλίου 12 παιδιών και εφήβων σε γήπεδο ποδοσφαίρου σε πόλη Δρούζων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που χτυπήθηκε από ρουκέτα. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το Ιράν θα υποστεί «σημαντικές» συνέπειες αν αποφασίσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, κλιμάκωση που θα απειλούσε τις ελπίδες για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε Aμερικανός αξιωματούχος χθες Πέμπτη.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε περαιτέρω μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μερικές ώρες μετά τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Βηρυτό του Φουάντ Σουκρ, κορυφαίου στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολά, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Aμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε μέσω X ότι τηλεφώνησε στον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, με τον οποίο συζήτησαν για τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ προκειμένου να υπερασπίσουν το Ισραήλ και για την ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα (μαχητικά αεροσκάφη) F-22 που έφθασαν στην περιοχή (…) είναι μέρος των πολλών προσπαθειών για την αποτροπή επίθεσης, την υπεράσπιση του Ισραήλ και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων», ανέφερε ο κ. Όστιν. «Τόνισα επίσης τη σημασία που έχει η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα» που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση «των ομήρων», πρόσθεσε.

I called Israeli Minister of Defense Gallant today to brief him on U.S. force posture adjustments and reinforce my ironclad support for Israel’s defense. The U.S. F-22 Raptors that arrived in the region today represent one of many efforts to deter aggression, defend Israel and…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 8, 2024