Μέση Ανατολή: «Στα πρόθυρα ενός πολέμου άγνωστης κλίμακας» λέει η Ε.Ε. – Το Ισραήλ σκότωσε αξιωματούχο της Χαμάς, υπεύθυνο για το λαθρεμπόριο όπλων

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοσέπ Μπορέλ, καταδίκασε τη Δευτέρα την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη κατάσταση των πολιτών στην περιοχή.

Ο Μπορέλ επανέλαβε την έκκληση για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι η περιοχή πλησιάζει «στα όρια ενός πολέμου άγνωστης κλίμακας». Οι δηλώσεις του Μπορέλ αντανακλούν τις αυξανόμενες ανησυχίες των πολιτικών αναλυτών για πιθανή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν και οι σύμμαχοί του απειλούν να επιτεθούν στο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία υψηλόβαθμων ηγετών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Μπορέλ έγιναν λίγες ώρες μετά την πρόταση του Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος θεώρησε ότι ο θάνατος πολιτών από πείνα στη Γάζα είναι «δικαιολογημένη και ηθική» πράξη, σε απάντηση των Ισραηλινών ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Tensions keep escalating in the Middle East, bringing it on the brink of a war of unknown proportions.

We all must prevent another catastrophe. The way forward is largely consensual: ceasefire in Gaza, now.

All those standing in the way of de-escalation shall be held accountable.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2024