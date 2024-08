Το Ισραήλ ανακάλυψε τεράστιο τούνελ της Χαμάς στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου – Φωτογραφίες και βίντεο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε ένα ασυνήθιστα μεγάλο τούνελ στην περιοχή των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου. Το τούνελ είναι τόσο μεγάλο ώστε να περνούν οχήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF την Κυριακή.

Όπως αναφέρουν οι στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ, το τούνελ είχε ύψος περίπου 3 μέτρων και εντοπίστηκε κατά μήκος της διαδρομής Φιλαδέλφειας (Philadelphi corridor) την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εντοπιστούν όλες οι διαδρομές λαθρεμπορίας όπλων της Χαμάς στην περιοχή.



Το τούνελ εξετάζεται από μηχανικούς πολέμου πριν την κατεδάφισή του, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός, ενώ έχουν βρεθεί δεκάδες τούνελ κατά μήκος του Philadelphi corridor, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 25 που διέσχιζαν την Αίγυπτο.

Enormous tunnel found in Rafah. Last week, I went to see the work of these SF engineers. Painstaking process: they’re working along the Philadelphi corridor, the border between Gaza and Egypt, checking for tunnels all the way from Swedish Village on the Mediterranean coast to the… pic.twitter.com/hyFVQnY6L0 — Andrew Fox (@Mr_Andrew_Fox) August 4, 2024



Η ανακάλυψη του τούνελ συνέπεσε με τις συνεχιζόμενες μάχες στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Γάζας. Οι Times of Israel σημειώνουν την εκτόξευση τουλάχιστον πέντε ρουκετών από τη νότια Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας συναγερμούς σε αρκετές πόλεις κοντά στο Ασντόντ για πρώτη φορά εδώ και μήνες.

Israel found yet another tunnel from Gaza to Egypt. pic.twitter.com/ebVSbKziKL — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) August 4, 2024



Ορισμένες από τις ρουκέτες καταρρίφθηκαν από την αντιπυραυλική ασπίδα Iron Dome του Ισραήλ, ενώ άλλες έπληξαν κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με τον IDF, μία από τις ρουκέτες χτύπησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Χοφ Ασκελόν. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση μεγάλου βεληνεκούς.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι εκτόξευσε «δεκάδες» ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. «Η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ (στο βόρειο Ισραήλ) στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες», αναφέρει η ανακοίνωση του φιλοϊρανικού κινήματος.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από χθεσινό ισραηλινό πλήγμα σε σχολικό συγκρότημα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

«Δεκαεπτά μάρτυρες και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο σχολείο της Χαμάμα», αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας πως είχε στόχο «τρομοκράτες» σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς», το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως «σχολείο της Χαμάμα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας». «Από εκεί σχεδιάστηκαν και εξαπολύθηκαν διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Επιπλέον, όπλα της Χαμάς κατασκευάζονταν και αποθηκεύονταν στο συγκρότημα», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές υποδομές ως κέντρα διοίκησης ή κρησφύγετα για τους ηγέτες και τους μαχητές της.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα, ανέφερε νωρίτερα ότι στο σχολικό συγκρότημα είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 25 νεκροί έπειτα από Ισραηλινή επίθεση σε σχολεία στη Γάζα

Όπως μετέδωσε το Reuters νωρίτερα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα δύο σχολεία στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 ανθρώπους. Η ενημέρωση ήρθε από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μια στρατιωτική μονάδα της Χαμάς που ήταν ενσωματωμένη στα σχολεία.

Breaking | A massacre at Hasan Salameh School in Gaza due to an Israeli airstrike targeting displaced Palestinians sheltering there. At least nine Palestinians, including children and women, were reportedly killed and dozens injured. pic.twitter.com/IOg7mr1Akp — Quds News Network (@QudsNen) August 4, 2024



Μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε νωρίτερα μέσα στην ημέρα έναν καταυλισμό μέσα σε ένα νοσοκομείο στο κέντρο της Γάζας. Αξιωματούχοι της Γάζας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Κυριακή, την επομένη της λήξης ενός γύρου συνομιλιών στο Κάιρο χωρίς αποτέλεσμα.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πτώματα διασκορπισμένα μέσα στην αυλή ενός από τα δύο σχολεία που καταστράφηκαν, καθώς κάτοικοι έσπευσαν να μεταφέρουν τα θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και τα φόρτωσαν σε ασθενοφόρα που τα μετέφεραν σε τουλάχιστον δύο κοντινά νοσοκομεία.

Το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA και τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανέφεραν ότι δεκάδες τραυματίστηκαν εκτός από τους 25 νεκρούς στα σχολεία Χασάν Σαλάμα και Αλ Νάσερ, στα οποία φιλοξενούνται οικογένειες εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

She is screaming 𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗿𝗲 after #Israeli_bombing of Hassan Salama School, northwest of #Gaza_City! pic.twitter.com/4QCzXDlKsu — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) August 4, 2024



Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μαχητές μέσα σε μια διοίκηση της Χαμάς που ήταν ενσωματωμένη μέσα στα σχολεία, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δρα μέσα από μη στρατιωτική ιδιοκτησία. Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί κρατικές υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι σήραγγες λαθρεμπορίου της Γάζας

Οι σήραγγες λαθρεμπορίου της Λωρίδας της Γάζας αποτελούν ένα πολύπλοκο σύστημα υπόγειων διαδρομών που βρίσκονται κυρίως κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου. Δημιουργήθηκαν για να παρακάμψουν τον αποκλεισμό της Γάζας και διευκολύνουν το λαθρεμπόριο βασικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, καυσίμων και όπλων, στην περιοχή.

Το εκτεταμένο δίκτυο τούνελ έγινε εμφανές μετά την κατάληψη της Γάζας από τη Χαμάς το 2007, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από αυξημένους περιορισμούς στις μετακινήσεις και στα εμπορεύματα που επέβαλαν το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Συγκεντρωμένες κυρίως στην περιοχή της Ράφα, οι σήραγγες συνδέουν και τις δύο πλευρές των συνόρων και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της οικονομίας της Γάζας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις λόγω του αποκλεισμού.

The Israeli military has exposed a large tunnel shaft in Gaza close to the main crossing into Israel, raising new questions about how Israeli surveillance missed such preparations by Hamas for the militants’ deadly Oct. 7 assault. pic.twitter.com/7enkK3JgIa — The Associated Press (@AP) December 18, 2023



Η πολυπλοκότητα των σηράγγων ποικίλλει. Oρισμένες είναι απλές, ενώ άλλες είναι πιο προηγμένες, με ενισχύσεις από σκυρόδεμα και ηλεκτρισμό. Οι αναφορές δείχνουν ότι αυτές οι σήραγγες μπορούν να εκτείνονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από τη Γάζα, παρέχοντας σημαντική κινητικότητα και στρατηγικά οφέλη για τους μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.