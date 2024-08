Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η άγνωστη ιστορία της Τζούλιεν Άλφρεντ που έκανε τον πλανήτη να παραμιλά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

Την ώρα που η Τζούλιεν Άλφρεντ στηνόταν στη γραμμή εκκίνησης του τελικού των 100μ. γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, ίσως κανείς να μην μπήκε στον… κόπο να της ρίξει μια δεύτερη ματιά.

Ο λόγος είναι ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα επάνω στην Αμερικανίδα, Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, το απόλυτο φαβορί για να φορέσει στον λαιμό της το χρυσό μετάλλιο σε μια ακόμα συμμετοχή της στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Ειδικά, μετά και την απουσία για «τεχνικούς λόγους» της Τζαμαϊκανής Σέλι Αν Φρέιζερ – Πράις, η Αμερικανίδα σίγουρα θεωρούσε ότι η κούρσα θα ήταν μια απλή διαδικασία για εκείνη.

Ίσως το ίδιο να σκεφτόταν και η… μεγάλη Adele, που – άκουσον, άκουσον – διέκοψε συναυλία στο Μόναχο που έδινε εκείνη την ώρα για να παρακολουθήσει την κούρσα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Adele interrupted her concert in Munich to watch the final women’s 100-meter race at the Olympic Games.

At least 80,000 people gathered at the singer’s performance, the media reported. pic.twitter.com/Qj1nSWK9aV

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2024