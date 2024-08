Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τεράστια έκπληξη στα 100μ. γυναικών – Το χρυσό σε αθλήτρια από την… Σάντα Λουτσία – BINTEO

Η Τζουλιέν Αλφρεντ από τη Σάντα Λουτσία έκανε την έκπληξη στον τελικό των 100μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 και κατέκτησε με μία εντυπωσιακή κούρσα το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 10.72.

Η 23χρονη σπρίντερ είχε δείξει τις… διαθέσεις της από τον ημιτελικό, όπου τερμάτισε σε 10.74, αλλά στον τελικό ήταν ασταμάτητη και άφησε καθαρά πίσω όλες τις αντιπάλους. Η Αλφρεντ, που ήταν τέταρτη πέρυσι στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, χάρισε στη μικρή χώρα της Καραϊβικής το πρώτο της μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ανεξαρτήτως αθλήματος και χρώματος) και φυσικά θα πρέπει να θεωρείται κάτι σαν… εθνική ηρωίδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

SAINT LUCIA TO THE WORLD ‼️

🇱🇨’s Julien Alfred storms to the Olympic 100m gold medal with 10.72 🤩

That’s the first medal in the history of the Olympic Games for her country. #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/3c92Ql9EoP

— World Athletics (@WorldAthletics) August 3, 2024