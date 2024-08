Κάμαλα Χάρις: Κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν τηρεί τον λόγο του γιατί φοβάται το ντιμπέιτ – «Να σταματήσει τα παιχνίδια»

Το προεκλογικό επιτελείο της Κάμαλα Χάρις, της υποψήφιας του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία, κατηγόρησε σήμερα τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι «δεν τηρεί τον λόγο του», καθώς πρότεινε μια νέα ημερομηνία για την τηλεμαχία τους.

Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο σε μια ανάρτησή του ότι συμφώνησε με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ με τη Χάρις στις 4 Σεπτεμβρίου. Αρχικά, πριν αποσύρει ο Τζο Μπάιντεν την υποψηφιότητά του, η τηλεμαχία ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC News αλλά πρόσφατα ο Τραμπ πρότεινε να μεταφερθεί στο Fox.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

It’s interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”

I’ll be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 3, 2024