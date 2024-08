Σοκ στις ΗΠΑ: 13χρονος έσφαξε τον 10χρονο ξάδελφό του – Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του θύματος για τον δράστη

Συγκλονίζει το μεγαλείο ψυχής μιας μητέρας σε επαρχία του Πίτσμπουργκ στις ΗΠΑ, που είδε τον 10χρονο γιο της να δολοφονείται βίαια από τον 13χρονο κολλητό και ξάδελφό του την ώρα που κοιμόταν.

Την ώρα που ο 13χρονος δράστης εισερχόταν αλυσοδεμένος στο δικαστήριο για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες, με ανάρτησή της στο Facebook η Ντόροθι Μέιερς, μητέρα του αδικοχαμένου 10χρονου, ζητά από τους συμπολίτες της, αλλά και όλους όσοι εξέφρασαν την στήριξή τους στο πρόσωπό της μέσα από τα social media «να σωπάσουν» και να δείξουν «συμπόνοια» για τον δολοφόνο του γιού της.

James Cail Campbell, 13, is brought into the Westmoreland County courthouse prior to his arraignment on criminal homicide and murder of the first degree in the stabbing death of a 10 year old. @WTAE pic.twitter.com/53etEJvF98

— Mike Valente (@ValenteWTAE) August 1, 2024