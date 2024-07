Πα-τέρας άφησε το παιδί του να πεθάνει από τη ζέστη – Το κλείδωσε στο αμάξι για να παίξει Playstation

Μια τραγική ιστορία είδε το φως τη δημοσιότητας στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όπου ένας πατέρας τριών μικρών κοριτσιών άφησε την μία κόρη του, ηλικίας 2 ετών στο αμάξι εν μέσω καύσωνα, για να πάει να παίξει… Playstation.

Arizona dad ‘distracted’ by PlayStation while daughter, 2, died in hot car — as mom’s texts reveal alarming pattern: ‘How many times have I told you?’ https://t.co/zTBcOGNP9v pic.twitter.com/RHXzvNIPQl

Πρόκειται για τον 37χρονο Κρίστοφερ Σολτς, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (12/7), με την κατηγορία για φόνο δεύτερου βαθμού και κακοποίηση παιδιών μετά τον θάνατο της μικρότερης κόρης του, Πάρκερ. Η κονσόλα του κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στο Marana, βόρεια της Τουσόν της Αριζόνα, την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είπε πως την άφησε στο SUV της οικογένειας για περίπου 30 λεπτά, αφού έφτασε στο σπίτι στις 14:30. Ωστόσο, νέα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους εισαγγελείς δείχνουν ότι το κοριτσάκι ήταν στην πραγματικότητα στο αυτοκίνητο για τρεις ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Ο Σολτς αρχικά ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άφησε την κόρη του να κοιμάται μέσα στο αμάξι, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς, επειδή δεν ήθελε να την ξυπνήσει. Παρ’ όλα αυτά, από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο πατέρας της μικρής να την κλειδώνει μέσα στο αμάξι και στη συνέχεια να εισέρχεται στο σπίτι της οικογένειας.

Η τοπική αστυνομία κατέσχεσε και την κονσόλα του.

Γραπτά μηνύματα που ο δράστης αντάλλαξε με τη σύζυγό του, μετά το περιστατικό, μαρτυρούν ότι ο Σολτς συνήθιζε να αφήνει τα παιδιά του για ώρες κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο, προκειμένου να ασχοληθεί με το αγαπημένο του βίντεο – παιχνίδι.

Μάλιστα, ενώ η μικρή Πάρκερ μεταφερόταν στο νοσοκομείο, η γυναίκα του Σολτς που είναι γιατρός του έστειλε μήνυμα που έγραφε: “Σου είχα πει να μην αφήνεις τα παιδιά κλειδωμένα στο αμάξι”, με τον Σολτς να απαντάει: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το αγγελούδι μας πέθανε”.

Arizona doctor makes astonishing plea to court after her husband was charged with murder for leaving daughter, 2, to die in 140F car https://t.co/EuVBrqnc0h pic.twitter.com/YH03HmLekk

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 15, 2024