ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα κοντά στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα, χθες Τρίτη, περίπου ένα 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τον κεντρικό χώρο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, μετέδωσε το CNN.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες τσακώνονταν σε ένα πάρκο της περιοχής όταν ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι. Οι μάρτυρες είπαν ότι οι άνδρες τρόμαξαν όταν ανταποκρίθηκαν αστυνομικοί και ο άνδρας με το μαχαίρι πυροβολήθηκε από πολλούς αστυνομικούς, μετέδωσε το WISN, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία.

BREAKING: FOX6 has confirmed a police officer from Columbus, Ohio has shot and killed a man on Milwaukee’s north side. The shooting happened at Vliet and 14th not too far from the security perimeter for the #RNC Live coverage on @fox6now pic.twitter.com/0zOXikj1Bd — Bria Jones FOX6 (@BriaJonesTV) July 16, 2024

Ενεπλάκησαν αστυνομικοί από το Οχάιο

Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν ήταν από το τμήμα της αστυνομίας του Κολόμπους, στο Οχάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κανένας αστυνομικός δεν έχει τραυματιστεί, ωστόσο η κατάσταση του υπόπτου είναι προς το παρόν άγνωστη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσία του Οχάιο συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών αστυνομικών τμημάτων από πολλές πόλεις και πολιτείες που έχουν φτάσει στο Μιλγουόκι για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του χώρου του που πραγματοποιείται το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, συνεχίζει η ανακοίνωση.

***FOR IMMEDIATE RELASE*** Tuesday, July 16, 2024 President Brian Steel has released a statement about the officer involved shooting at the Republican National Convention pic.twitter.com/h4YouqY69t — FOP Capital City Lodge 9 (@capcityfop) July 16, 2024

Πέντε αστυνομικοί πυροβολήσαν τον άνδρα

Το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι αναμένεται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες «μόλις αυτές είναι διαθέσιμες», ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Media staging for the critical incident will be on the Southeast corner of N. 17th and W. Vliet Steet. Additional information will be provided as soon as it is available. pic.twitter.com/DKOn6BBfYJ — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) July 16, 2024

Όπως δήλωσαν τρεις πηγές των Αρχών επιβολής του νόμου στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel, πέντε αστυνομικοί από το Κολόμπους του Οχάιο πυροβόλησαν έναν άνδρα. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, δήλωσαν οι πηγές.

Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν δημόσια επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν δημόσια για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Μιλγουόκι επιβεβαίωσε ότι ένας ενήλικας άνδρας σκοτώθηκε στην εν λόγω τοποθεσία και ανταποκρίνεται.

Δεν εμπλέκονται αστυνομικοί του Μιλγουόκι, ανέφεραν ακόμα οι πηγές.

Τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες

Δύο άτομα, η Κριστίνα Κούγκλερ και ο Μαρκ Γόκερ, δήλωσαν ότι είδαν τους πυροβολισμούς καθώς ο άνδρας βρισκόταν στο δρόμο.

Ο 31χρονος, Εμάνουελ Κινγκ δήλωσε ότι ο ίδιος και μερικοί άλλοι βρίσκονταν στο King Park παίζοντας με κουτάκια και ακούγοντας μουσική λίγο μετά τη 1 μ.μ. όταν είδαν μια ομάδα περίπου 15 αστυνομικών με ποδήλατα. Περίπου την ίδια ώρα, ο Κινγκ είδε δύο άνδρες να τσακώνονται στην 14η οδό και τους ζήτησε να σταματήσουν λόγω της κοντινής αστυνομικής παρουσίας.

Στη συνέχεια όπως είπε οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να διαλύσουν τον καυγά όταν συνέβησαν οι πυροβολισμοί.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν γνωστός στη γειτονιά, δήλωσαν αρκετοί μάρτυρες στην Journal Sentinel. Ήταν άστεγος, ζούσε σε μία σκηνή στο πάρκο, ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Ιεχωβάς και φρόντιζε ένα πιτ μπουλ.

Columbus police officers are involved in an incident shooting a suspect in Milwaukee, about a mile from the Republican National Convention. The Columbus police are in Milwaukee to support convention security.pic.twitter.com/2w12sDwXUz — Calay News (@CalayNewsOnX) July 16, 2024

Η αστυνομία εθεάθη να απομακρύνει τον σκύλο από τον καταυλισμό γύρω στις 2:30 και να τον βάζει σε ένα φορτηγάκι της.

Ανήσυχοι στο Μιλγουόκι από την εμπλοκή αστυνομικών από άλλες πολιτείες

Η Αουρέλια Σέγια από τη Συμμαχία του Μιλγουόκι κατά της Ρατσιστικής και Πολιτικής Καταπίεσης βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος μετά τους πυροβολισμούς και επέκρινε το γεγονός ότι εμπλέκεται αστυνομία από άλλη πολιτεία.

Ο Βον Μέις, ένας εξέχων ακτιβιστής της κοινότητας, δήλωσε ότι ανησυχεί για το σχέδιο να έρθουν αστυνομικοί εκτός Μιλγουόκι από «κόκκινες πολιτείες», οι οποίοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τις κοινότητες του Μιλγουόκι. Δεν πίστευε ότι ο πυροβολισμός θα είχε συμβεί αν επρόκειτο για αστυνομικούς του Μιλγουόκι.