Βίντεο: Έντονες αποδοκιμασίες για διάσημη τραγουδίστρια που… «σκότωσε» τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ

Μια πολύ δυσάρεστη στιγμή είχε η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Ίνγκριντ Άντρες, όταν κλήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η τραγουδίστρια και συνθέτης της παραδοσιακής αμερικανικής μουσικής, κάντρι, διάσημη στις ΗΠΑ, ήταν αυτή που θα τραγουδούσε το αμερικανικό εθνικό ύμνο, πριν τον ετήσιο αγώνα Home Run Derby, στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατηγορίας του μπέιζμπολ.

Και ενώ όλοι περίμεναν μια ανεπανάληπτη ερμηνεία από την τραγουδίστρια, εκείνη τους εξέπληξε όλους δυσάρεστα, καθώς κυριολεκτικά… εκτέλεσε τον εθνικό ύμνο. Παράφωνη και χάνοντας τα λόγια της, η Άντρες δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της περίστασης, προκαλώντας – όπως ήταν φυσικό – τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών που ήταν στις εξέδρες, αλλά και τα αμήχανα βλέμματα των παικτών που, κυριολεκτικά, δεν πίστευαν στα αυτιά τους.

Μετά κόπων και βασάνων, η Άντρες ολοκλήρωσε τον εθνικό ύμνο και αποχώρησε, χωρίς να δίνεται κάποια επίσημη εξήγηση για την κάκιστη ερμηνεία της.

Για την ιστορία, να πούμε ότι τον αμερικανικό εθνικό ύμνο είθισται να τον τραγουδάνε διάσημοι καλλιτέχνες πριν από κάθε σημαντικό παιχνίδι όλων των επαγγελματικών κατηγοριών, με πολύ γνωστά ονόματα του αμερικανικού, αλλά και του διεθνούς “πενταγράμμου”.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

This was quite the national anthem performed by Ingrid Andress 😅 pic.twitter.com/i6Diwe9DYW

— New York Post Sports (@nypostsports) July 16, 2024