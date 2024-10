Μέση Ανατολή: Δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ στην περιοχή με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή, το συντομότερο δυνατόν και μάλιστα πριν απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν, δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ φτάνουν στην περιοχή για συνομιλίες. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, θα αναχωρήσει σήμερα, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Ταυτοχρόνως έφθασε σήμερα στον Λίβανο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Έιμος Χόχσταϊν.

Ο Μπλίνκλεν επισκέπτεται για 11η φορά την περιοχή, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Ο Μπλίνκεν θα συζητήσει με ηγέτες της περιοχής τη σημασία τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, τρόπους κατάρτισης ενός μεταπολεμικού σχεδίου για τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και το πώς θα επιτευχθεί διπλωματική επίλυση στη σύγκρουση Ισραήλ – Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η περιοδεία Μπλίνκεν θα ξεκινήσει από το Ισραήλ. Ο Μπλίνκεν λοιπόν έχει δύο αντικείμενα συζήτησης τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, με απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, και τον σχεδιασμό της περιόδου μετά τη σύγκρουση, κάτι για το οποίο κατηγορείται ότι δεν έχει σχέδιο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πάντως ο Μπλίνκεν θα υπενθυμίσει την ανάγκη διοχέτευσης περισσότερων τροφίμων, φαρμάκων και άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει την ανάγκη να χαραχθεί ένας νέος δρόμος προς τα εμπρός που θα επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να ξανακτίσουν τις ζωές τους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις έχουν δηλώσει ότι θα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Μπλίνκεν αύριο το μεσημέρι στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα συναντηθεί με τον Μπλίνκεν απόψε στις 8:15 μ.μ. στο Τελ Αβίβ.

Όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη πει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι το Ισραήλ να εκπληρώσει τους στόχους του. Αναλυτές αναφέρουν ότι μπορεί ο Νετανιάχουν να προτιμά να συντηρεί τον πόλεμο μέχρι το τέλος της θητείας του Μπάιντεν τον Ιανουάριο, και να δοκιμάσει την τύχη του για συνομιλίες με τον επόμενο πρόεδρο με τον επόμενο πρόεδρο, είτε τη Χάρις είτε τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ο Νετανιάχου έχει στενές σχέσεις. Γι’ αυτό κι έχει θέσει στις ΗΠΑ μια σειρά αιτημάτων που θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτά.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Έιμος Χόχσταϊν δήλωσε σήμερα στη Βηρυτό πως η Ουάσινγκτον εργάζεται για μια διευθέτηση “το ταχύτερο δυνατό” της σύγκρουσης Ισραήλ – Χεζμπολάχ στη βάση του ψηφίσματος 1701 του ΟΗΕ, όμως η απλή δέσμευση των δύο πλευρών να το εφαρμόσουν δεν είναι πλέον αρκετή.

Ο Έιμος Χόχσταϊν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, οποίος πρόσκειται στην φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, και στην συνέχεια προειδοποίησε ότι “δεν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου” να συνδέεται η τύχη του “με άλλες συγκρούσεις στην περιοχή”. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Έιμος Χόχσταϊν, ο οποίος είπε ότι εργάζεται “χωρίς ανάπαυλα” για κατάπαυση του πυρός, αφότου η βία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο, στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι ΗΠΑ θέλουν να θέσουν τέλος στη σύγκρουση “το ταχύτερο δυνατό”, και στην βάση του ψηφίσματος 1701 (του ΟΗΕ), δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

