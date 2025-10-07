Μερτς: Προειδοποιεί για «νέο κύμα αντισημιτισμού» – Καλεί τους πολίτες της Γερμανίας να δείξουν αλληλεγγύη στους Εβραίους

Enikos Newsroom

διεθνή

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

Για «νέο κύμα αντισημιτισμού» στην Γερμανία προειδοποιεί ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο μήνυμά του με αφορμή την επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των Εβραίων. Σε όλη τη χώρα οι σημαίες πνέουν σήμερα μεσίστιες, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα.

«Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού στη Γερμανία. Εκδηλώνεται με παλιές και νέες μορφές – στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους μας. Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο ξεδιάντροπα και όλο και πιο συχνά με τη μορφή βίας. Αυτό με κάνει να ντρέπομαι», δήλωσε ο κ. Μερτς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους κάλεσε να δείξουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των Εβραίων.

Όλοι πρέπει να δείξουμε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι μπορούν να ζουν εδώ στη Γερμανία χωρίς φόβο, ότι μπορούν να ζουν με αυτοπεποίθηση», τόνισε και περιέγραψε την 7.10.2023 ως «μαύρη μέρα στο βιβλίο ιστορίας του εβραϊκού λαού».

Αναφερόμενος στους ομήρους που κρατούνται μέχρι σήμερα από τη Χαμάς, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «απίστευτα πράγματα που πρέπει να υπομείνουν εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια» και διαβεβαίωσε ότι «συμμεριζόμαστε τον πόνο» των ιδίων και των οικογενειών τους.


Νωρίς το πρωί, τα ονόματα των 1.200 θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαβάστηκαν σε συγκέντρωση μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Το βράδυ, η Πύλη θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί πάνω της η φράση «Bring them home now» (Φέρτε τους σπίτι τώρα), η οποία αναφέρεται στο αίτημα για επιστροφή των ομήρων.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα συναντηθεί με Εβραίους στην Λειψία, ενώ η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, θα εγκαινιάσει έκθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου, η οποία αναπαριστά την έφοδο της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Το βράδυ στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινία «Κραυγές πριν από τη Σιωπή» (Screams before Silence), η οποία αναφέρεται στην σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών.

Η Bundestag ωστόσο δεν θα τηρήσει φέτος ενός λεπτού σιγή, όπως είχε κάνει πέρυσι, καθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συνεδρίαση για την 7η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα τηρείτο η συμβολική σιγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Ποια συμπτώματα στο στόμα μπορεί να δείχνουν ότι έχετε διαβήτη

Βουλή: Σήμερα αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

ΣΕΒ: Τι αναμένεται να πει σήμερα ο Μητσοτάκης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»

Signal: Μη χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στα νέα iPhone 17 – «Κάντε αυτήν την αλλαγή αμέσως»
περισσότερα
10:53 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: «Θετικές» οι πρώτες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ – Πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα

Οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες, Δευτέρα, στην Αίγυπτο...
10:49 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καρχαρίας δάγκωσε σέρφερ δύο φορές στο πόδι – Κατάφερε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στην Νήσο Καγκουρό, όταν δέχθηκε δύο δαγκώμ...
10:12 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε μπανιέρα ξενοδοχείου έπειτα από θερμοπληξία – Γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης τους

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη Βραζιλία, όπου ένας αστυνομικός και η σύζυγός του βρέθη...
09:46 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Συνεχάρη την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, χωρίς να αναφέρει το όνομά της – «Έχει μεγάλη σοφία και δύναμη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη χθες Δευτέρα την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης