Μελόνι για τη διεμφυλική μποξέρ: «Ο αγώνας με την αθλήτριά μας δεν ήταν επί ίσοι όροις» – Αντίδραση και από τον Έλον Μασκ – ΦΩΤΟ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στον αγώνα της Ιταλίδας πυγμάχου ‘Αντζελα Καρίνι με την Αλγερινή Ιμάνε Κελίφ, ο οποίος διεξήχθη σήμερα, στο πλαίσιο του αγωνίσματος του μποξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η Καρίνι αποσύρθηκε σαράντα πέντε δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα και δήλωσε ότι «έδωσε μάχη, αλλά εγκατέλειψε μετά από μια ασύλληπτα δυνατή γροθιά».

Η συμμετοχή της διεμφυλικής Κελίφ στους αγώνες πυγμαχίας γυναικών της Ολυμπιάδας, έχει διχάσει, λόγω της σημαντικής μυϊκής της δύναμης, σχολιαστές και εκπροσώπους εθνικών αντιπροσωπειών.

«Ο αγώνας αυτός δεν έγινε επί ίσοις όροις, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό», σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι. «Προσπαθώ εδώ και χρόνια να εξηγήσω ότι ορισμένες θέσεις, όταν φτάνουν στα άκρα, κινδυνεύουν να έχουν αρνητική επίπτωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ακόμα και ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, Έλον Μασκ, πήρε θέση για το περιστατικό με ένα… λιτό retweet σε σχετική ανάρτηση της πρώην κολυμβήτριας και υπερμάχου των δικαιωμάτων των αθλητριών, που έλεγε ότι «οι άνδρες δεν έχουν θέση στα γυναικεία σπορ». Ο Μασκ απάντησε με ένα απλό «ακριβώς».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Σε μία άλλη ανάρτηση που ειρωνεύεται την Κάμαλα Χάρις, ο Μασκ επίσης συμφώνησε, γράφοντας: «Είναι αλήθεια, αλλιώς ας το διαψεύσει».

Δείτε την ανάρτηση:

True or let her deny it https://t.co/z3OulP5eKJ

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024