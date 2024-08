Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ρωσίας – Ανάμεσά τους και ο «δολοφόνος του Tiergarten»

Η μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών της Δύσης αφενός και της Ρωσίας αφετέρου ολοκληρώθηκε σήμερα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι βελτιώνονται οι σχέσεις των χωρών τις οποίες αφορά η διαδικασία.

Πρόκειται πάντως για ένα αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς συνολικά σήμερα ανταλλάχθηκαν 26 άτομα που κρατούνταν σε φυλακές σε επτά διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας’

Η ανταλλαγή έγινε στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ακόμα ότι τα 26 άτομα προέρχονταν από φυλακές της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Νορβηγίας και της Λευκορωσίας.

Μεταξύ αυτών που ανταλλάχθηκαν περιλαμβάνονται ο Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Και οι δύο κρατούνταν στην Ρωσία.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ανταλλαγής, 10 κρατούμενοι, εκ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν Ρωσία, 13 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στην Γερμανία και άλλοι τρεις μεταφέρονται στις ΗΠΑ. Για την ανταλλαγή των κρατουμένων έφθασαν στην ‘Αγκυρα συνολικά επτά αεροπλάνα, δύο από τις ΗΠΑ και από ένα από τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία.

Στην ανταλλαγή περιλαμβάνονται ακόμα ο φυλακισμένος στη Λευκορωσία Γερμανός, Ρίκο Κρίγκερ, ο Ρώσος αντιφρονούντας Ιλιά Γιάσιν και ο αξιωματικός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB και εκτελεστής Βαντίμ Κράσικοφ, φυλακισμένος στη Γερμανία.

Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες είχαν ανακοινώσει ότι συντονίζουν μια εκτεταμένη ανταλλαγή κρατουμένων, εν μέσω ενδείξεων για μια μεγάλη ανταλλαγή μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τη μία πλευρά και των δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, από την άλλη.

«Η οργάνωσή μας έχει αναλάβει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτή την επιχείρηση ανταλλαγής, η οποία είναι η πιο ολοκληρωμένη της τελευταίας περιόδου» αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) σε ανακοίνωσή της.

Στην ανταλλαγή συμπεριλήφθηκε και η ρωσοαμερικανή δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα, η οποία είχε καταδικαστεί σε 6,5 χρόνια φυλακή τον περασμένο μήνα, από ρωσικό δικαστήριο.

Τόσο το Κρεμλίνο, όσο και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν σε πρώτη φάση να σχολιάσουν όταν ρωτήθηκαν για μια πιθανή ανταλλαγή. Όταν η Τουρκία έκανε την ανακοίνωση, τότε η μεν Ρωσία έκανε ανακοίνωση μέσω του Κρεμλίνου, ενώ στις ΗΠΑ έκανε διάγγελμα ο πρόεδρος Μπάιντεν.

President Biden on Americans Released From Russia in Prisoner Swap: “Their brutal ordeal is over and they’re free. Moments ago the families and I were able to speak to them on the telephone from the Oval Office. They’re out of Russia.” pic.twitter.com/E1BW0QzUNl

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε ότι ένα ειδικό ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για μια προηγούμενη ανταλλαγή κρατουμένων με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας είχε πετάξει από τη Μόσχα προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο οποίος συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, πριν επιστρέψει στη ρωσική πρωτεύουσα.

Πλάνα του Reuters έδειχναν ένα ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος στο έδαφος της τουρκικής πρωτεύουσας Άγκυρας.

Ο Πολ Γουίλαν και ο Βλαντίμιρ Καρά – Μουρζά, ένας Ρωσοβρετανός αντιφρονούντας, και οι δύο φυλακισμένοι στη Ρωσία, είχαν ξαφνικά εξαφανιστεί από το προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους. Τουλάχιστον επτά Ρώσοι αντιφρονούντες είχαν μετακινηθεί απροσδόκητα από τις φυλακές τους.

Ο δικηγόρος του Αλεξάντρ Βίνικ, ενός Ρώσου που κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρνήθηκε χθες να επιβεβαιώσει που βρίσκεται ο πελάτης του στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA «έως ότου λάβει χώρα η ανταλλαγή».

𝐍𝐄𝐖: The biggest prisoner swap since the Cold War could be underway including American journalist Evan Gershkovich, Paul Whelan, a former U.S. Marine, and Vladimir Kara-Murza, a Russian-British dissident, all jailed in Russia.

The swap could involve as many as 30 prisoners… pic.twitter.com/8Wd7Qjevk7

— RedWave Press (@RedWave_Press) August 1, 2024