Μάρκο Ρούμπιο: «Τυραννία μεταμφιεσμένη» σε δημοκρατία χαρακτήρισε την Γερμανία ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

«Τυραννία μεταμφιεσμένη» σε δημοκρατία χαρακτήρισε την Γερμανία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικρίνοντας την σημερινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, με την οποία η Εναλλακτική για την Γερμανία ταξινομείται πλέον ως «εξακριβωμένα δεξιά εξτρεμιστική» οργάνωση.

«Η Γερμανία μόλις έδωσε στις μυστικές υπηρεσίες της την εξουσία να παρακολουθούν την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία – είναι τυραννία μεταμφιεσμένη. Στην πραγματικότητα, εξτρεμιστική δεν είναι η δημοφιλής AfD – η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές – αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές ανοιχτών συνόρων του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται η AfD», γράφει ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και καταλήγει με την επισήμανση ότι «η Γερμανία πρέπει να αλλάξει πορεία».

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025