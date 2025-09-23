Μαρκ Ρούτε: Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες είναι είτε σκόπιμες είτε «κραυγαλέα ανικανότητα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μάρκ Ρούτε ΝΑΤΟ
Πηγή: AP Photo/Virginia Mayo

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας -συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά- ήταν είτε σκόπιμες, είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε αξιολογήσει αμέσως μια απειλή όταν τα αεριωθούμενα του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα.

«Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (…) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (…) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με την Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

