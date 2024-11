Μακελειό σε πάρτι για το Halloween: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο με έναν νεκρό και τραυματίες

Σοκ προκάλεσε ο θάνατος ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια πάρτι για το Halloween το βράδυ της Πέμπτης, όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί μέσα σε εμπορικό κέντρο στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης The Columbian, η διασκεδαστική ατμόσφαιρα μετατράπηκε γρήγορα σε χάος, με τον κόσμο να τρέχει προς τις εξόδους για να βγει με ασφάλεια από το κτίριο. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επειγόντως σε κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

Vancouver Police are investigating a shooting that occurred at the Vancouver Mall. There are 2 people that were injured and 1 that is deceased. Police are at the mall and the victims have been transported to an area hospital. Police are continuing the investigation

