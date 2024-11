Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού ισοπέδωσαν δεκάδες κτίρια

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει πως τουλάχιστον δέκα αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε νότια προάστια της Βηρυτού.

Η κλιμάκωση αυτή ήρθε μετά από διαταγές του στρατού του Ισραήλ προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει για πάνω από έναν μήνα την εντατική επίθεση κατά του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Residents of southern Beirut, Lebanon, were recorded leaving their homes, following evacuation orders issued by the IDF. pic.twitter.com/Nbx0ccOmBu

Υλικό που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου καταγράφει ισχυρές εκρήξεις και στήλες καπνού στη ζώνη.

«Οι επιδρομές προκάλεσαν μαζικές καταστροφές στις περιοχές που έγιναν στόχος», όπου «δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν», σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο, που κάνει επίσης λόγο για πυρκαγιές.



Οι νέοι βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας διεξήχθησαν μερικές ώρες αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με αμερικανούς απεσταλμένους, που πήγαν στο Ισραήλ με σκοπό να επιδιώξουν την επίτευξη προόδου στο εγχείρημα να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 – Over the past few hours, the Israeli army has attacked and destroyed numerous buildings in Nabatieh and Beirut. pic.twitter.com/roM6QZeof1

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 1, 2024