Madleen: Υπό καθεστώς παράτυπου μετανάστη κρατούνται στο Ισραήλ οι Γάλλοι ακτιβιστές – Καταγγελίες για «πράξεις κακομεταχείρισης»

Οι τέσσερις Γάλλοι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, έχουν καθεστώς «παράτυπου μετανάστη» και «ο σκοπός είναι να τους βάλουμε σε ένα αεροπλάνο προς τη Γαλλία το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στο Παρίσι.

«Θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστή που θα αποφασίσει αν μπορούν να επαναπατριστούν στη Γαλλία αμέσως ή αν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Τζόσουα Ζάρκα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Γερουσίας.

«Εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ» και «η νομική κατάστασή τους είναι εκείνη ενός παράτυπου μετανάστη», επέμεινε.

«Ο σκοπός είναι να τους βάλουμε σε ένα αεροπλάνο προς τη Γαλλία το ταχύτερο δυνατό», είπε ακόμη.

«Κρατούνται σε ένα κέντρο κράτησης που δεν είναι φυλακή», είπε ακόμη.

Ισραηλινοί πεζοναύτες κατέλαβαν τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γάζας, το ιστιοφόρο Madleen που είχε αναχωρήσει από την Ιταλία και στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ, που ήθελαν να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα για να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces. Greta Thunberg is a Swedish citizen. Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!



Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπόταχτη Γαλλία (LFI), μέλος του οποίου είναι η Ρίμα Χασάν, ζήτησε από την πλευρά του σήμερα να κληθεί ο Τζόσουα Ζάρκα από το Κε ντ΄Ορσέ.

«Πενήντα ώρες κράτησης μιας ευρωβουλευτή παραμένουν χωρίς δράση ή καταδίκη από την Ευρώπη (…) Η κινητοποίηση παραμένει ως εκ τούτου η μοναδική βάση στήριξής μας», έγραψε ο Μελανσόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας πως ο Ισραηλινός πρεσβευτής στο Παρίσι πρέπει «να κληθεί και να δώσει εξηγήσεις».



Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που κατηγόρησε το Ισραήλ ότι τους «απήγαγε σε διεθνή ύδατα και τους μετέφερε παρά τη θέλησή τους στο Ισραήλ», και δύο Γάλλοι ακτιβιστές δέχθηκαν να υπογράψουν τα έντυπα απέλασής τους και επέστρεψαν στη Γαλλία χθες, Τρίτη.



Άλλοι τέσσερις Γάλλοι, μεταξύ των οποίων η Ρίμα Χασάν, αρνήθηκαν να υπογράψουν.

Abducted crew members of Madleen are urging everyone to share this video to raise awareness about their kidnapping by Israel. Please help by sharing and urging your governments to pressure Israel for their safe release.

A thread 🧵

1. 🇪🇺MEP Rima Hassan pic.twitter.com/5mzLI0M0uL

— The Resonance (@Partisan_12) June 9, 2025