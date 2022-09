Παρουσιαστής απολύθηκε επειδή υπερασπίστηκε on air πρώην συνάδελφό του—ΒΙΝΤΕΟ

Ένας παρουσιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό KTLA του Λος Άντζελες απολύθηκε επειδή «βγήκε εκτός σεναρίου» και στράφηκε εναντίον του σταθμού για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απότομη αποχώρηση της πρώην συμπαρουσιαστριάς του.

Ο Μάρκ Μέστερ τέθηκε αρχικά σε αναστολή και στη συνέχεια απολύθηκε καθώς κατά την έναρξη της εκπομπής του υπερασπίστηκε την πρώην συμπαρουσιάστρια και καλύτερή του φίλη, Λινέτ Ρομέρο, η οποία αποχώρησε ξαφνικά από τον σταθμό και δεν της δόθηκε η ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές, σύμφωνα με όσα είπαν αρκετοί εργαζόμενοι του KTLA στους Los Angeles Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των LA Times, η Ρομέρο που βρισκόταν στον τηλεοπτικό σταθμό KTLA για 24 χρόνια, σε συνάντηση με την διοίκηση του σταθμού ζήτησε να δουλεύει πλέον τις καθημερινές και όχι τα Σαββατοκύριακα. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να δεχθεί την πρόταση που είχε από διαφορετικό τηλεοπτικό σταθμό.

Οι παραγωγοί της εκπομπής, έδωσαν στον συμπαρουσιαστή της Ρομέρο, Μάρκ Μέστερ, ένα κείμενο να διαβάσει, αλλά ο παρουσιαστής ήταν απογοητευμένος που δεν δόθηκε χρόνος στην Ρομέρο για να αποχαιρετήσει το κοινό της.

«Θέλω να ξεκινήσω τώρα ζητώντας σας μια συγγνώμη», είπε ο Μέστερ στους θεατές το Σάββατο. «Αυτό που βίωσαν οι θεατές ήταν αγενές, ήταν σκληρό, ήταν ακατάλληλο και λυπούμαστε πολύ. «Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη στη Λινέτ Ρομέρο, γιατί Λινέτ σε αγαπώ τόσο πολύ, είσαι κυριολεκτικά η καλύτερή μου φίλη. Δεν σου άξιζε αυτό που σου συνέβη».

Ο Μέστερ, κατά τη διάρκεια του μονολόγου, ανέφερε ότι ένα αεροπλάνο πετούσε πάνω από τον σταθμό με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης για τον Ρομέρο. Σύμφωνα με τους LA Times, το αεροπλάνο προσλήφθηκε από τον Mester με ένα πανό που έγραφε: «Σε αγαπάμε Lynette». «Δεν το άξιζες αυτό, λυπούμαστε, ήταν λάθος και ελπίζουμε απλώς να το βρεις στην καρδιά σου για να μας συγχωρέσεις», πρόσθεσε ο Μέστερ.

Now is the perfect time to tell @LynetteRomero you love her. We love you Lynette ❤️ pic.twitter.com/7WtRQJq38a

«Θα είμαι πάντα ευγνώμων για την αγάπη και τη στοργή που μου έδωσαν οι θεατές του Λος Άντζελες», έγραψε ο Ρομέρο στο Twitter την περασμένη εβδομάδα. «Μείνετε συντονισμένοι φίλοι μου, θα επιστρέψω αμέσως».

I will always be grateful for the love and affection LA viewers have given me. Stay tuned my friends I’ll be right back.🌻 https://t.co/H6BcRuR8VJ

— Lynette Romero (@LynetteRomero) September 15, 2022