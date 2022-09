ΗΠΑ: Εργάτης βρέθηκε νεκρός μέσα σε βραστήρα σε ελληνικό εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων

Φρίκη στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, καθώς ένας 63χρονος εργάτης βρέθηκε νεκρός μέσα σε βραστήρα σε εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων.

Το πτώμα του Dale R. Devilli βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε μηχανή βραστήρα στο εργοστάσιο της εταιρίας Lassonde Pappas στην Κομητεία Κάμπερλαντ. Το 1942 ο Έλληνας Clement Pappas από το Καπαρέλλι εξαγόρασε το εργοστάσιο κονσερβοποιίας «Mayhew and Husted» και το μετονόμασε σε «Clement Pappas and Company»,που έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ροφημάτων χυμών στις ΗΠΑ. Το 2011 η «Clement Pappas and Company» εξαγοράστηκε από την Lassonde.

Οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ κλήθηκαν στο εργοστάσιο μετά από αναφορές για εργατικό ατύχημα και έκαναν την φρικτή ανακάλυψη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής ο θάνατος του Devilli δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, αλλά οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη.

«Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σημειώθηκε ατύχημα που προκάλεσε τον θανατηφόρο τραυματισμό ενός από τους υπαλλήλους μας», είπε ένας εκπρόσωπος της Lassonde Pappas στον New Jersey 101.5. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του φίλου και συναδέλφου μας και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή βάση δεδομένων επιθεωρήσεων των ΗΠΑ, η Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ερευνά επίσης τον θάνατο του Devilli.