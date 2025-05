Λιβύη: Σφοδρές συγκρούσεις ένοπλων ομάδων στην Τρίπολη – Έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σπίτια τους

Έντονη ανησυχία προκάλεσαν οι σφοδρές συγκρούσεις που ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας στην Τρίπολη της Λιβύης, μεταξύ αντίπαλων ένοπλων ομάδων, οδηγώντας το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σποραδικά πυρά, κυρίως από βαρέα και μέσα διαμετρήματος όπλα, ακούγονταν σε διάφορους τομείς της λιβυκής πρωτεύουσας μετά τις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα αν υπάρχουν θύματα.

#Libya – #Breaking (2)

Armed clashes between factions following earlier assassination of #SSA chief Ghnewa #Kikli in southern #Tripoli; authorities suspend universities, move air traffic from #Mitiga to Misrata, order stay-at-home.#ليبيا #غنيوة_الككلي #معيتيقة pic.twitter.com/sBD02dSFOR

